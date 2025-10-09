एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए?

रोटी और चावल दोनों के बिना खाना अधुरा सा लगता है, दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होती है.
आज आपको बताते हैं, कि आपको 1 दिन में कितनी रोटी को खाना चाहिए?
आपको बता दें एक दिन में 2 से 3 रोटी का सेवन आपको करना चाहिए.
अधिक रोटियों को सेवन करने से वजन बढ़ने की समस्या काफी ज्यादा होती है.
रोटी खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ को बनाती है लेकिन आपको अधिक नहीं खाना चाहिए.
अधिक रोटी का सेवन करने से भारीपन या एसिडिटी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.
आपको केवल बताई गई रोटियों को 1 दिन में खाना चाहिए.
