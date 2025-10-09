एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए?

Ritika
Oct 09, 2025

रोटी और चावल दोनों के बिना खाना अधुरा सा लगता है, दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होती है.

आज आपको बताते हैं, कि आपको 1 दिन में कितनी रोटी को खाना चाहिए?

आपको बता दें एक दिन में 2 से 3 रोटी का सेवन आपको करना चाहिए.

अधिक रोटियों को सेवन करने से वजन बढ़ने की समस्या काफी ज्यादा होती है.

रोटी खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ को बनाती है लेकिन आपको अधिक नहीं खाना चाहिए.

अधिक रोटी का सेवन करने से भारीपन या एसिडिटी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.

आपको केवल बताई गई रोटियों को 1 दिन में खाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

