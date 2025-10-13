18-25 साल वाले लोगों को 1 दिन में कितने घंटे लेनी चाहिए नींद?
Ritika
Oct 13, 2025
नींद सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. एक अच्छी और पूरी नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफी अच्छा असर डालती है.
आपको बता दें आपकी उम्र के हिसाब से आपके सोने की भी सीमा तय होती है.
आज आपको बताते हैं 18-25 साल वाले लोगों को 1 दिन में कितने घंटे लेनी चाहिए नींद?
18-25 साल वाले लोगों को 1 दिन में 7-9 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए.
आपको कोशिश करनी चाहिए, कि रात में 10 बजे तक आपको सोना ही चाहिए.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को फिट और थकान से दूर खुद को रखने के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है.
अगर आप अपनी नींद से समझौता करते हैं और समय पर नहीं सोते हैं, तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.