आंतों में जमा मल होगा बाहर, सद्गुरु ने बताया कोलन साफ करने का अचूक तरीका!
Shilpa
Oct 29, 2025
पेट से जुड़ी समस्या
आज के समय में अधिकतर लोग पेट से जुड़ी समस्या से परेशान रहते हैं.
आंतों में जन्मी गंदगी
ज्यादा ऑयली और मसालेदार भोजन का सेवन करने से कोलन यानी आंतों में गंदगी जमा होने लगती है.
आंतों की सफाई
सद्गुरु ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि कैसे आंतों की गंदगी को साफ कर सकते हैं. चलिए जानते हैं आंतों की सफाई कैसे करें.
नीम और हल्दी
सद्गुरु के अनुसार दिन की शुरुआत नीम और हल्दी का सेवन करना आंतों के लिए फायदेमंद हो सकता है.
कैसे करें सेवन
नीम की पत्तियों को पीस लें इसमें हल्दी पाउडर मिला लें. इसके बाद इसमें छोटी गोली बना लें. सुबह खाली पेट नीम और हल्दी की इस गोली का सेवन करें.
त्रिफला
आंतों की सफाई के लिए आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं. त्रिफला का सेवन करने से शरीर डिटॉक्स हो सकता है.
कैसे करें सेवन
त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा मिश्रण है. सद्गुरु के अनुसार त्रिफला पाउडर का दूध के साथ सेवन करें ऐसा करने से आपकी आंते साफ रहेगी.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.