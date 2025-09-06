नल पर पड़े जिद्दी पानी के दाग को इन 5 चीजों से मिनटों में करें साफ!
Ritika
Sep 06, 2025
किचन या बाथरूम के नलों पर जिद्दी दाग पड़ जाते हैं, जो आसानी से साफ भी नहीं होते हैं.
आज आपको बताते हैं नल पर पड़े जिद्दी पानी के दाग को कैसे आप साफ कर सकते हैं.
नींबू को जिद्दी दागों पर रगड़ने से सारी गंदगी हट जाती है.
बेकिंग सोडा भी दागों से छुटकारा पाने के लिए मददगार साबित होता है.
सफेद टूथपेस्ट को नल पर लगाएं और ब्रश से इसको साफ कर दें.
जिद्दी दागों को साफ करने के लिए आप सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं.
नींबू और सोडा को एकसाथ रगड़ने से भी समस्या दूर हो सकती है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)