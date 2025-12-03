बदबू और फंसी गंदगी से पाएं छुटकारा, वॉशिंग मशीन को अंदर से बाहर तक करें साफ..
Reetika Singh
Dec 03, 2025
वॉशिंग मशीन की सफाई कैसे करें?
मशीन को साफ करने के लिए सबसे पहले मशीन को खाली करें. अब एक कप वाइट विनेगर और एक चौथाई कप बेकिंग सोडा को डिटर्जेंट डिस्पेंसर में डालें. ये नेचुरल क्लीनर बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने और गंदगी हटाने में मदद करते हैं.
हॉट साइकल चलाएं
गहराई से मशीन को साफ करने के लिए हॉट साइकल सेटिंग ऑन करें. इसके बाद सबसे लंबा वॉश साइकल चुनें. मशीन को खाली चला दें. ये प्रोसेस सिरके और बेकिंग सोडा को पूरी मशीन में घुमा देगा और मशीन साफ हो जाएगी.
डिटर्जेंट डिस्पेंसर को साफ करें
डिटर्जेंट डिस्पेंसर को बाहर निकाले, अगर निकल सके. इसके बाद उसे एक पुराने टूथब्रश से गर्म पानी और साबुन की मदद से अच्छे से साफ करें.
धागे और फफूंदी हटाएं
अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रंट लोग मशीन में दरवाजे के रबर गैस्केट गंदे हो जाते हैं. इनमें बाल, धागे और फफूंदी जमा हो जाते हैं. ऐसे में एक कपड़े और सिरके से इसे साफ करें.
बाहरी सफाई
मशीन को बाहर से भी साफ करें. इसके लिए एक मुलायम कपड़े और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें. वहीं बटनों और नॉब्स के आसपास से धूल हटाना न भूलें.
ड्रेन फिल्टर की सफाई
वॉशिंग मशीन का ड्रेन फिल्टर चेक करें. इसमें सिक्के, बटन और धागे फंसे हो सकते हैं. ऐसे में इसे खोलकर अच्छे से साफ करें.
साफ रखने की आदत डालें
हर वॉश के बाद मशीन का ढक्कन थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, जिससे हवा अंदर जा सके और मशीन सूख जाए. ऐसा करने से फफूंदी नहीं पनपते और बदबू नहीं होती.
