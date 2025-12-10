अपनी पुरानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को इस तरह से करें साफ, लंबे समय तक बनी रहेगी चमक
Ritika
Dec 10, 2025
आजकल लोग पुरानी आर्टिफिशियल थोड़ी सी काली पड़ी लगे तो फेंक देते हैं.
अगर आप भी अपनी पुरानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चमक को लंबे समय तक रखना चाहती हैं, तो कुछ टिप्स अपना सकती हैं.
अपनी पुरानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को साफ करने के लिए आप सिरका और नमक का घोल बनाकर भी ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं.
गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा को मिलाकर अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को डाल दें और फिर इसको अच्छे से साफ कर लें.
अपने टूथपेस्ट से भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को आसानी से साफ कर सकते हैं.
हल्दी वाले पानी में इसको डालकर भी आप अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अच्छे से साफ कर सकते हैं.
आप अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को साबुन वाले पानी में डाल दें और फिर इसको घिसकर अच्छे से साफ कर लें.
Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)