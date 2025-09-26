पेट को साफ रखने के लिए इन 4 तरीकों से पिएं जीरा पानी!
Ritika
Sep 26, 2025
जीरा खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ को भी बेहतर बनाएं रखता है.
जीरे में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो जो आपके पेट के लिए भी फायदेमंद होता है.
आज आपको बताते हैं पेट को साफ रखने के लिए किन तरीकों से आप जीरा पानी को पी सकते हैं.
पेट को साफ करने के लिए सुबह के समय रात भर भिगोए हुए जीरे के पानी को पी सकते हैं.
जीरा और नींबू को मिलाकर इसका पानी मिलाकर भी आप पी सकते हैं.
सुबह के समय दूध वाली चाय की जगह पर आप जीरा की चाय बनाकर पी सकते हैं.
जीरा के पानी में हनी को डालकर भी पी सकते हैं, इससे आपका पेट हमेशा साफ रहेगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.