धूप की टेंशन नहीं! सर्दियों में कपड़े सुखाने के अपनाएं ये जादूई हैक्स
Reetika Singh
Dec 23, 2025
ठंड में बिना धूप के कपड़े सुखाना किसी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बिना धूप के कपड़े सुखाने के हैक्स बताएंगे.
कपड़ों को सुखाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां हवा का बहाव अच्छा हो. इसके लिए आप खिड़की और बालकनी के पास कपड़े सूखा सकते हैं.
अगर बाहर मौसम खराब हो तो कपड़ों को पंखे के नीचे फैला दें. लगातार हवा पड़ने के कपड़ों की नमी जल्दी खत्म हो जाएगी.
अगर आपको कपड़ों को तुरंत सुखाना है, तो गीले कपड़े को एक मोटे सूखे तौलिए में लपेटकर अच्छी तरह दबाएं. इससे कपड़े की नमी चली जाएगी और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा.
कपड़ों को रस्सी पर फैलाने के बजाय आप हैंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे कपड़ों के बीच हवा आसानी से आर-पार होती है, जिससे हर साइड अच्छी से सूख जाता है.
अगर कपड़ों में केवल हल्की सीलन या नमी बनी है, तो उन्हें तुरंत प्रेस से सूखा सकते हैं. इससे नमी के साथ-साथ कपड़ों की बदबू भी चले जाती है.
कड़ाके की ठंड में अक्सर हीटर का इस्तेमाल होता है. ऐसे में आप कपड़ों को हीटर या ब्लोअर की मदद से भी सुखा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.