सूखी खांसी से हो गया है बुरा हाल? राहत पाने के लिए अपना ये घरेलू उपाय
Ritika
Jan 18, 2026
ठंड का मौसम शुरू होते ही सूखी खांसी होने की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है.
खांसते-खांसते हालत काफी ज्यादा खराब भी हो जाती है.
आज आपको बताते हैं सूखी खांसी से आप कैसे राहत पा सकते हैं.
आपको 1 चम्मच शहद का सेवन करना चाहिए.
अदरक को आप चूस सकते हैं.
अदरक के रस में शहद मिक्स करके खाने पर आपको राहत मिल सकती है.
नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करके भी आपको राहत मिल सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.