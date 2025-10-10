सर्दियों में फटने लगते हैं होठों? इन 5 कमाल के टिप्स से बनेंगे सोफ्ट
Ritika
Oct 10, 2025
सर्दियां आते ही लोगों को कई तरह की दिक्कतों को सामना करना पड़ता है. फटे होंठों की दिक्कत काफी ज्यादा होती है.
अगर आप भी सर्दियों में फटे होंठों से परेशान रहते हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं
अगर आप शहद और मलाई होंठों पर लगाते हैं, तो आपकी ये दिक्कत ठीक हो सकती है.
एलोवेरा जेल को अपने होंठों पर लगाने से भी आप फटे होंठों से छुटकारा पा सकते हैं.
रात में सोने से पहले आपको होंठों में घी लगाकर सोना चाहिए, इससे भी छुटकारा मिल सकता है.
फटे होंठों से छुटकारा पाने के लिए आपको बादाम का तेल रात में सोने से पहले डालना चाहिए.
चुकंदर का रस भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपके होंठ मुलायम और लाल बनते हैं.
