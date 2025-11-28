ठंड आते ही फटने लगी हैं एड़ियां, इन घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा
एड़ी फटने का कारण
सर्दियों में कई बार एड़ी फटने लगती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. हम आपको इससे छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे बताएंगे.
गुनगुने पानी और नमक
एक टब में गुनगुना पानी लें और उसमें एक चम्मच नमक डालकर डाल दें. अब इसमें पैरों को 15 से 20 मिनट तक डाल कर भिगोएं. इससे एड़ी की डेड स्किन निकलती है.
नींबू, ग्लिसरीन और गुलाब जल
नींबू का रस, ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिलाकर एक पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को रात को सोने से पहले फटी हुई एड़ियों पर लगाएं और मोजे पहन लें.
शहद का नेचुरल मॉइस्चराइजर
शहद फटी एड़ियों के लिए मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है. आप गुनगुने पानी में शहद मिलाकर 20 मिनट तक पैर भिगो सकते हैं.
नारियल तेल की मालिश
रात को सोने से पहले नारियल तेल को हल्का गर्म करके एड़ियों पर मालिश करें. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और नमी स्किन को जल्दी भरने में मदद करती है, इससे दरारें कम होती हैं.
चावल का आटा का स्क्रब
चावल का आटा में शहद और सेब का सिरका मिलाकर एक पेस्ट बना लें. अब इस मिश्रण से अपनी एड़ियों को धीरे-धीरे रगड़ें. डेड स्किन को हटाने में असरदार है.
ओटमील और जैतून तेल का पेस्ट
ओटमील और जैतून तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे फटी हुई एड़ियों पर 30 मिनट तक लगाकर रखें और फिर धो लें. इससे स्किन मुलायम बनता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.