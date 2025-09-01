बरसात में फटी एड़ियों से हो गए हैं बुरी तरह परेशान, ये घरेलू उपाय दिलाएंगे आराम!
Ritika
Sep 01, 2025
बरसात का मौसम आते ही कई सारी दिक्कतें शरीर में लगने लगती है, जिससे लोग परेशान ही रहते हैं. फटी एड़ियों की दिक्कत इन दिनों बढ़ती जा रही है.
अगर आप भी बरसात में फटी एड़ियों से बुरी तरह परेशान हैं, तो आज आपको कुछ जबरदस्त तरीके बताते हैं.
फटी एड़ियों में रोजाना सोने से पहले आपको नारियल तेल से पैरों की अच्छे से मसाज करनी चाहिए.
एलोवेरा जेल को पैरों में अच्छे से लगाने से त्वचा को ठंडक और आराम मिल सकता है.
फटी एड़ियों को जल्दी से ठीक करने के लिए शहद को लगाना चाहिए.
नारियल तेल और हल्दी को मिलाकर इसका पेस्ट भी आप अपनी फटी एड़ियों में लगा सकते हैं.
नींबू और ग्लिसरीन भी फटी एड़ियों को जल्दी से ठीक करने के लिए मददगार साबित हो सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.