सर्दियों में परेशान कर रहा है जोड़ों का दर्द, जरूर ट्राई करें ये घरेलू नुस्खे
Reetika Singh
Nov 28, 2025
जोड़ों के दर्द के लिए घरेलू नुस्खे
सर्दियों में जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है. लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से इससे राहत पाया जा सकता है.
मेथी दाना का सेवन
मेथी दाना के सेवन से जोड़ों के दर्द से राहत पाया जा सकता है. रात भर पानी में भिगोए दानों को सुबह खाली पेट चबाकर खाने से आपको फायदा मिल सकता है. इससे दर्द और सूजन कम होती है.
लहसुन की कली और तेल की मालिश
4 से 5 लहसुन की कलियों को सरसों या जैतून के तेल में डालकर पका लें. अब गुनगुने तेल से दर्द वाली जगह पर मालिश करें. इससे रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द में आराम मिलता है.
हल्दी वाला दूध
रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर और चुटकी भर काली मिर्च मिलकार पिएं. इससे भी दर्द और सूजन कम होती है.
अदरक की चाय या काढ़ा
रोज सुबह अदरक को कूटकर उसकी चाय या काढ़ा पीने से भी जोड़ों की अकड़ने और दर्द से आपको राहत मिल सकती है.
अजवाइन का गर्म सेक
अजवाइन को तवे पर हल्के गर्म करें और उसे एक सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें. अब इसे पोटली को दर्द वाले जगह पर रखें.
ईप्सम सॉल्ट
गुनगुने पानी में एक कप ईप्सम सॉल्ट घोलकर उसमें अपने पैर 15 से 20 मिनट के लिए भिगोएं. ऐसा करने से मसल्स को आराम मिलता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.