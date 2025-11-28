सर्दी में चिपचिपे बालों ने कर दिया है परेशान? इन आसान और असरदार नुस्खे से पाएं छुटकारा..
Reetika Singh
Nov 28, 2025
नींबू और गुलाबजल
नींबू का रस और गुलाबजल को बराबर लेकर मिला लें. अब इसे बालों की जड़ों में लगाएं. ऐसा करने से ऑयली स्कैल्प की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है और बाल फ्रेश रहते हैं.
हफ्ते में तीन बार शैंपू
सर्दी के मौसम में चिपचिपहाट दूर करने के लिए बालों को हफ्ते में तीन बार शैंपू से धोना चाहिए, इससे गंदगी और तेल बालों में जमती नहीं है.
एलोवेरा जेल
फ्रेश एलोवेरा जेल या अच्छी क्वालिटी के जेल को बालों की जड़ों पर हल्के हाथों से मसाज करें. ऐसा करने से जेल स्कैलप को शांप करता है और नेचुरल नमी बनाए हुए चिपचिपापन दूर करता है.
गर्म पानी से बालों को धोने से करें परहेज
अपने बालों को धोने के लिए गर्म पानी की जगह गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. ज्यादा गर्म पानी स्कैल्प को ऑयली बना सकते हैं, जिससे बाल चिपचिपे हो जाते हैं.
कैप\हुड पहनते समय हवा का ध्यान रखें
कैप या हुड पहनते समय बालों को पूरी तरह न ढकें. समय-समय पर कैप को हटाएं और अपने बालों में हवा लगने दें, जिससे पसीना या नमी ड्राई हो जाए.
हल्के तेल का ही इस्तेमला करें
भारी या गाढ़े तेलों की जगह के बजाय जैतून या बादाम जैसे हल्के, नॉन-ग्रीसी तेलों का इस्तेमाल करें. इसे बालों के सिरों पर लगाएं. जड़ों में तेल लगाने से चिपचिपाहट बढ़ सकती है.
डाइट पर ध्यान दें
बैलेंड डाइड लें और खूब पानी पीएं. इसके साथ-साथ विटामिन-बी और चिंक से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स का स्कैल्प हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.