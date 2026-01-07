सफेद जींस में लग गए हैं जिद्दी दाग? मिनटों में साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीका
Ritika
Jan 07, 2026
सफेद कपड़े पहनने में ही काफी ज्यादा डर लगता है कहीं उस पर दाग ना लग जाए.
सफेद जींस में अगर दाग लग गए हैं, तो आज आपको कमाल के टिप्स बताते हैं.
सफेद जींस में अगर दाग लग गए हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सिरके के इस्तेमाल से भी आप सफेद जींस में पड़ रहे दाग से छुटकारा पा सकते हैं.
सफेद कपड़ों से दाग से छुटकारा पाने के लिए आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए.
अगर आप दाग को तुरंत धोकर धूप में सुखाते हैं,तो भी इससे छुटकारा मिल सकता है.
अगर आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.