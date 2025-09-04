पलकों को इन 5 चीजों से बना सकते हैं काला और घना, मेकअप की नहीं पड़ेगी जरूरत!
Ritika
Sep 04, 2025
आंखों की खूबसूरती आपके चेहरे की रंगत को चमकदार बनाएं रखने के लिए जरूरी होती है.सुंदर पलकों को पाने के लिए अधिकतर लोग मेकअप, केमिकल चीजों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं.
आज आपको बताते हैं कैसे आप पलकों को काला और घना घर पर रखी चीजों से बना सकते हैं.
पलकों को काला और घना बनाने के लिए नारियल तेल फायदेमंद साबित होता है. रात में सोने से पहले पलकों की मालिश इस तेल से जरूर करें.
एलोवेरा जेल से पलकों की मालिश करने से आपकी पलकें घनी बन सकती है.
अपनी पलकों को अगर आप घनी और काली बनाना चाहते हैं, तो कैस्टर ऑयल को भी पलकों में लगा सकते हैं.
विटामिन-ई ऑयल से पलकों की मालिश रात में सोने से पहले कर सकते हैं.
पेट्रोलियम जैली भी पलकों को काला और घना बनाने के लिए मददगार होती है.
