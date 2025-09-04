घर में रखे-रखे गलकर खराब हो जाता है केला? जानें कैसे रखें फ्रेश!
Ritika
Sep 04, 2025
केले आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. अधिकतर घर पर कई सारे केले ले आते हैं, जो रखे-रखे गलकर खराब हो जाते हैं.
अगर आप भी केले को लंबे समय तक के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं, तो नोट कर लें कुछ कमाल के टिप्स.
केले को लंबे समय तक के लिए फ्रेश रखने के लिए उनको ठंडी जगह पर रखना चाहिए.
आपको बता दें केले को कंटेनर में रखने के बजाय लटकाकर रख सकते हैं.
केले के ऊपर वाले सिरे को फॉयल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लें.
गुच्छे के अगर 1-2 केले खराब भी हैं, तो आपको उनको तुरंत अलग कर देना चाहिए.
केले पर सीधी धूप आपको नहीं पड़ने देनी है वरना केले सड़ जाएंगे.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)