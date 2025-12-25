घर पर बनाएं कैफे वाली झागदार-गाढ़ी 'कॉफी', बस फॉलो करें ये 7 आसान स्टेप्स
Reetika Singh
Dec 25, 2025
होटल जैसी शानदार कॉफी बनाने के लिए हमेशा 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 2 चम्मच चीनी का अनुपात रखें. ऐसा करने से स्वाद और कड़वाहट का बैलेंस बना रहता है.
इसके बाद मिश्रण में कभी भी खौलता हुआ पानी न डालें. हमेशा एक छोटा चम्मच गुनगुने पानी इस्तेमाल करें, जिससे चीनी आसानी से घुलकर गाढ़ा पेस्ट बना सके.
एक चम्मच या विस्कर की मदद से मिश्रण को फेंटे. इस मिश्रण को तब तक फेंटे, जब तक उसका रंग गहरा भूरा न हो जाए.
इसके बाद जब कॉफी का पेस्ट गाढ़ा, क्रीमी और हल्का क्रीमी शेड का हो जाए, तो समझें कि आपकी कॉफी बेस तैयार हो गई है.
कॉफी को होटल जैसा टेस्ट देने के लिए फुल क्रीम दूध का असेतमाल करें और इसे मीडियम आंच पर अच्छी तरह उबालें, जिससे उसमें नेचुरल गाढ़ापन बना रहे.
तैयार कॉफी पेस्ट को गरम दूध में काफी ऊंचाई से डालें. इससे कॉफी के ऊपर बेहतरीन नेचुरल झाग बनता है.
दूध डालने के बाद हल्के हाथ से चम्मच से मिलाएं, जिससे पेस्ट और दूध आपस में मिला जाए और झाग भी खत्म न हो.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.