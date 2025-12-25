भूल जाएंगे बाजार के पापड़, घर पर ऐसे बनाएं सफेद और कुरकुरे चावल के पापड़
Reetika Singh
Dec 25, 2025
आटे का सही घोल
चावल के आटे का पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरे बर्तन में एक कप चावल का आटा लें और उसमें नौ कप पानी धीरे-धीरे मिलाएं, जिससे घोल में कोई गुठली न बने और घोल चिकना बने.
जरूरी मसालों का इस्तेमाल
इसके बाद पतले घोल में जरूरी मसाले जैसे नमक, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और चुटकी भर पापड़ खार मिला लें. इसके बात अच्छी तरह से मिक्स कर लें.
पकाने का सही तरीका
इसके बाद मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना शुरू करें और तब तक पकाएं जब तक घोल गाढ़ा और पारदर्शी न बनें.
पकाव की पहचान
इसके बाद घोल चम्मच के पीछे एक मोटी परत बनाने लगे और उंगली फेरने पर साफ लकीर दिखें, तो समझ लें कि पापड़ का बैटर तैयार हो गया है.
भाप वाले पापड़
कुछ लोग भाप वाले पापड़ चाहते हैं, तो छोटे प्लेटों में थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर फैलाएं. इसके बाद उन्हें ढककर केवल दो मिनट तक भाप में अच्छी तरह पका लें.
पापड़ फैलाने का तरीका
अब एक प्लास्टिक शीट पर हल्का तेल लगाकर, गर्म घोल को चम्मच की मदद से गोल आकार में फैला दें. इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें ज्यादा पतला न फैलाएं.
धूप में सुखाएं
अब इन तैयार पापड़ों को तेज धूप में कम से कम दो दिनों तक सुखाएं, जिससे नमी पूरी तरह खत्म हो जाए और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर कर सकें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.