ढाबे वाले टेस्टी आलू के पराठे बनाने का ये सीक्रेट कोई नहीं बताएगा, तुरंत नोट कर लें!
Ritika
Aug 30, 2025
ढाबे में जाकर खाने की बात ही कुछ और होती है आलू के पराठे खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं.
आज आपको बताते हैं ढाबे वाले टेस्टी आलू के पराठे बनाने की सीक्रेट रेसिपी, जो शायद ही आपको कोई बता पाएगा.
ढाबे वाले टेस्टी आलू के पराठे बनाने के लिए गेहूं के आटे के साथ में आपको बेसन को मिलाकर देना है. पानी को थोड़ा-थोड़ा डालकर इसको अच्छे से गूंथ लेना है.
आटे को गूंथ देने के बाद ऊपर से आपको घी को भी डाल देना है. स्वाद काफी बढ़ जाएगा. उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लें हरी मिर्च, अदरक, पीसी सौंफ, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, हींग, चाट मसाला, कसूरी मेथी और नमक को भी डाल दें.
आटे की लोई को बनाकर हल्का-हल्का तेल लगाना है ओर हल्का सूखा लगाकर आलू की स्टफिंग को भर दें. और इसको बेलते रहें.
तवे पर अब आपको घी या तेल को डालकर गरम करना है और पराठे को डालकर दोनों तरफ से सेंक लेना है.
अब आपके ढाबे वाले टेस्टी आलू के पराठे बनकर तैयार हैं. इसको आप चटनी के साथ खा सकते हैं.
अगर आप घर पर इस स्टाइल से बनाते है, तो बच्चें से लेकर बड़ों तक सभी लोग चाव से खाना पसंद करेंगे.