काले पड़े होठों को गुलाबी बनाने के लिए कमाल के हैं ये 5 घरेलू उपाय!
Ritika
Aug 31, 2025
गुलाबी होठ चेहरे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं. होंठ काले पड़ जाएं तो चेहरे की सुंदरता काफी फीकी पड़ने लगती है.
आज आपको बताते हैं काले पड़े होठों को गुलाबी बनाने के लिए कमाल के घरेलू उपाय.
चुकंदर के पेस्ट को होठों पर लगाने से होठों का कालापन दूर हो जाएगा.
हल्दी और मलाई को भी आप अपने होठों पर रगड़ सकते हैं.
गुलाब जल और ग्लिसरीन को होठों पर लगाने से कालेपन को दूर किया जा सकात है.
होठों के कालेपन दूर करने के लिए आप नींबू को होठों को रब कर सकते हैं.
शहद और चीनी भी होठों को गुलाबी बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.