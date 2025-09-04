पैरों का कालापन झट से दूर करने के लिए कमाल की हैं रसोई में रखी ये 5 चीजें!
Ritika
Sep 04, 2025
आजकल अधिकतर महिलाएं पैरों के कालेपन से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. पार्लर से पेडिक्योर कराने के बाद भी कुछ खास असर नहीं होता है.
आज आपको बताते हैं पैरों का कालापन झट से दूर करने के लिए रसोई में रखी कौन सी चीजों को लगा सकते हैं.
पैरों का कालापन दूर करने के लिए आप चंदन और शहद को मिलाकर अपने पैरों में रगड़ सकते हैं.
आलू और नींबू भी आपके पैरों को चमकाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं.
अगर आप पैरों में जमे कालेपन को हटाना चाहते हैं, तो आप बेसन और दही का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं.
पैर को गोरा बनाने के लिए आप टमाटर और दही का पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं.
एलोवेरा जेल और गुलाबजल भी रात में सोने से पहले आप पैरों में लगा सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)