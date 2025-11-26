नाक के आसपास जमा हो गए हैं जिद्दी ब्लैकहेड्स? हटाने के लिए अपनाएं ये नेचुरल तरीके
Reetika Singh
Nov 26, 2025
जिद्दी ब्लैकहेड्स हटाने के लिए नेचुरल उपाय
नाक के आसपास जिद्दी ब्लैकहेड्स आना आम है. लेकिन ये आपकी खूबसूरती पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में हम आपको इसे हटाने के लिए नेचुरल उपाय बताएंगे.
शहद और दालचीनी का स्क्रब
एक चम्मच शहद में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिला कर स्क्रब बना लें. अब इसे नाक पर 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें और गुनगुने पानी से धो लें.
अंडे का सफेद भाग का मास्क
अंडे के सफेद भाग को मास्क की तरह इस्तेमाल करें. इसे फेंटकर नाक पर लगाएं, फिर उस पर एक पतला टिश्यू पेपर चिपका दें. अब सूखने पर इसे धीरे से खींचकर निकालें.
बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट
एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे ब्लैकहेड्स वाले एरिया पर लगाएं और 5 मिनट बाद धीरे से स्क्रब करके धो डालें.
ग्रीन टी का इस्तेमाल
ग्रीन टी की पत्तियों में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को नाक पर 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें.
स्टीमिंग
एक बर्तन में गर्म पानी लेकर अपने चेहरे को तौलिये से ढककर 5-10 मिनट के लिए स्टीमिंग करें. ऐसा करने से पोर्स खुलेंगे और ब्लैकहेड्स निकलेंगे.
नींबू का रस और नमक
थोड़े से नींबू के रस में चुटकी भर नमक मिलाकर ब्लैकहेड्स वाली जगह पर हल्के हाथ से मालिश करें. अब 10 मिनट बाद इसे चेहरा धो लें.
हल्दी और नारियल तेल का पेस्ट
आधा चम्मच हल्दी पाउडर में कुछ बूंदें नारियल तेल की मिला कर पेस्ट बना लें. अब इसे ब्लैकहेड्स वाले जगह पर लगाएं और 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो डालें.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.