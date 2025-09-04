बिना किसी झंझट के ब्लैकहेड्स को साफ करने के ये 5 जबरदस्त घरेलू तरीके!
Ritika
Sep 04, 2025
आजकल हर कोई ब्लैकहेड्स से काफी ज्यादा परेशान रहता है.लड़कियां पार्लर जाकर ब्लैकहेड्स को निकलवाती हैं लेकिन दोबारा से ये समस्या होने लग जाती है.
आज आपको बिना किसी झंझट के ब्लैकहेड्स को आसानी से साफ करने का तरीका बताएंगे.
बिना किसी झंझट के ब्लैकहेड्स को साफ करने के लिए केले के छिलका को ब्लैकहेड्स वाली जगह पर रगड़कर साफ कर सकते हैं.
अगर आप ब्लैकहेड्स को साफ करना चाहते हैं, तो आप हल्दी के पेस्ट को लगाकर भी साफ कर सकते हैं.
ब्लैकहेड्स को निकालने के लिए एलोवेरा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं.
नींबू के रस में बेकिंग सोडा को मिलाकर पेस्ट बना लें और अच्छे से साफ कर लें.
टमाटर को ब्लैकहेड्स वाली जगह पर रगड़कर भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)