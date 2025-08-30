सब्जी में हो गया है हद से ज्यादा तेल? एक्स्ट्रा ऑयल निकालने का ये है बेस्ट हैक!
Ritika
Aug 30, 2025
अधिकतर लोगों के साथ खाना बनाते समय कभी नमक ज्यादा हो जाता है, तो कभी तेल ज्यादा हो जाता है.
अगर आपकी सब्जी में भी तेल ज्यादा हो जाता है, तो आपको बताते हैं उसको कम करने के हैक.
बर्फ को सब्जी में डालने से भी आप सब्जी से सारा तेल आसानी से निकाल सकते हैं.
उबले आलू को सब्जी में डालकर भी आप सब्जी से सारा एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल सकते हैं.
दही या बेसन को सब्जी में मिला दें, इससे भी सारा तेल कम हो जाएगा.
अगर तेल ज्यादा हो गया है, तो आपको सब्जी में काफी सारी सब्जियों को मिला देना है.
ब्रेड या रोटी की मदद से भी आप सब्जी से सारा एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.