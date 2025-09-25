अपर लिप के बालों को हटाने के लिए बेस्ट हैं ये घरेलू उपाय!
Ritika
Sep 25, 2025
आजकल लड़कियां अपने अनचाहे अपर लिप के बालों को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं.
आज आपको बताते हैं अपर लिप के बालों को हटाने के लिए कुछ कमाल के घरेलू उपाय.
अपर लिप के बालों को हटाने के लिए आपको शहद का इस्तेमाल करना चाहिए.
चुटकीभर हल्दी में शहद को मिलाकर लगाने से भी आप अनचाहे अपर लिप के बालों को हटा सकते हैं.
पपीता और हल्दी का पेस्ट बनाकर अपर लिप के बालों में लगाने से भी आप समस्या को हटा सकते हैं.
बेसन और दही को मिलाकर लगाने से भी आप समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.
पीसी हुई चीनी को अपर लिप के बालों को हटाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.