बरसात के मौसम में खराब हो जाता है अचार? फफूंद लगने से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स!
Ritika
Sep 01, 2025
खाने के साथ में अचार खाना कई लोगों को खूब पसंद होता है. थाली अचार के बिना अधूरी सी नजर आती है.
बरसात के मौसम में अचार खराब होने की समस्या लोगों को काफी ज्यादा पसंद होती है फफूंद लगकर सारा अचार खराब हो जाता है.
बरसात में अचार को निकालते समय सूखे चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए.
बारिश में अचार को खराब होने से बचाने के लिए समय-समय पर धूप दिखाना होगा.
अचार को खुला छोड़ने की बजाय आपको एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए.
बारिश में आपको अचार को बाहर रखने की बजाय फ्रिज में रखना चाहिए.
अचार बनाने से पहले सारी चीजों को अच्छे से धोकर आपको रखनी चाहिए.
