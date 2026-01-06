सर्दियों में फटे हाथों को मुलायम बनाने के लिए अपनाएं ये कमाल के नुस्खे

Ritika
Jan 06, 2026

सर्दियों में बीमारियों से लेकर स्किन खराब होने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है.

अधिकतर लोगों के सर्दियों में फटे हाथों की दिक्कत काफी ज्यादा होती है.

आज आपको बताते हैं सर्दियों में फटे हाथों को मुलायम कैसे बना सकते हैं?

सर्दियों में फटे हाथों को मुलायम बनाने के लिए आपको नारियल तेल को लगाना चाहिए.

एलोवेरा जेल को अगर आप हाथों में लगाते हैं, तो काफी ज्यादा मुलायम बना सकते हैं.

गुलाबजल और शहद को अगर आप मिलाकर लगाते हैं, तो आपको असर देखने को मिल सकता है.

ग्लिसरीन और गुलाबजल को आप मिलाकर लगा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

