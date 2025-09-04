बरसात में फ्रिज में रखकर भी सड़ जाती हैं हरी मिर्च? जान लें महीनों तक ताजा रखने के ट्रिक्स!
Ritika
Sep 04, 2025
बरसात के मौसम में कई सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं. हरी मिर्च फ्रिज में रखकर भी सड़ने लग जाती हैं.
आज आपको कुछ कमाल के टिप्स बताते हैं, जिसकी मदद से आप बरसात में भी हरी मिर्च को महीनों तक ताजा रख सकते हैं.
मिर्च को लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप मिर्च को धोकर अच्छे से सूखाना ना भूलें.
हरी मिर्च के डंठल को निकालकर आप इसको जल्दी सड़ने से बचा सकते हैं.
मिर्च को खराब होने से बचाने के लिए सरसों के तेल में मसाले में मिलाकर आप रख दें.
हरी मिर्च को एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं..
मिर्च को ज़िपलॉक बैग में रखकर भी खराब होने से बचा सकते हैं.
