नारियल के छिलके को फेंकने के बजाय कैसे करें इस्तेमाल?
Ritika
Sep 07, 2025
हिंदू धर्म में नारियल को पूजा-पाठ में खूब इस्तेमाल किया जाता है.
कुछ लोग नारियल के छिलके को उतारकर बेकार समझकर फेंक देते हैं.
आज आपको बताते हैं नारियल के छिलके को फेंकने के बजाय आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं?
नारियल के छिलके का इस्तेमाल आप खाद के तौर पर भी कर सकते हैं.
अलग-अलग तरह की डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए भी आप नारियल के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं.
नेचुरल स्क्रबर के तौर पर घर की साफ-सफाई के लिए भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए.
बर्तन धोने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल स्क्रबर के तौर पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं.
