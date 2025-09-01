कचरा समझकर फेंक देते हैं सूखा हुआ नींबू? फेंकने से पहले जान लें यूज करने के 5 जबरदस्त तरीके!
Ritika
Sep 01, 2025
नींबू आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है लेकिन कभी-कभी अधिक समय तक पड़े रहने से वो सूखकर खराब होने लगते हैं.
आज आपको बताते हैं सूखे हुए नींबू का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं.
सूखे हुए नींबू को चेहरे पर लगाने से सारे दाग-धब्बे दूर हो जाते हैं.
सूखे हुए नींबू को गरम पानी में डालकर दोबारा से रसभरा इसको बना सकते हैं.
सूखे हुए नींबू के रस को गरम पानी में डालकर आप पी सकते हैं.
किचन की टाइल्स को चमकाने के लिए भी आप सूखे हुए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सिंक की बदबू को दूर करने के लिए भी ये मददगार साबित होता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)