लगातार शरीर में नजर आ रहे हैं ये 10 संकेत, तो समझ जाइए नसों में जम रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल
Saumya Tripathi
Oct 24, 2025
एक्सरसाइज करते समय सीने में दर्द या बेचैनी होना.
अगर आप ज्यादा समय तक चलते या खड़े रहते है तो पैरों में दर्द या ऐंठन होना.
आंखों, घुटनों और कोहनी के आस-पास की स्किन पर पीले रंग जमाव होना. इसे जैंथोमा कहा जाता है.
अक्सर चक्कर आना या माइग्रेन की समस्या होना.
सांस लेते हुए सीने में तकलीफ होना.
बहुत ज्यादा थकान महसूस होना.
खाने के बाद सूजन, अपच की समस्या होना या दर्द महसूस होना.
अचानक बैलेंस खोना, सांस लेने में तकलीफ होना, मतली और सीने में दर्द होना.
जबड़े में दर्द महसूस होना.
गर्दन के पीछे दर्द होना.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.