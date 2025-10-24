आप भी हद से ज्यादा खा रहे हैं मखाने तो हो जाएं सावधान! शरीर में दिखेंगे ये 6 भारी नुकसान
Saumya Tripathi
Oct 24, 2025
अधिकतर लोग मखाने का सेवन कई तरीके से करते हैं. वहीं इनका इस्तेमाल कई रेसिपी के तौर पर भी किया जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेल्दी और लो कैलोरी युक्त मखाने का सेवन करना सेहत के लिए नुकसान साबित हो सकता है.
अगर आप मखाने का सेवन ज्यादा करते हैं तो कब्ज की समस्या हो सकती है.
एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके अत्यधिक सेवन इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, जिससे पेट फूल जाता है.
मखाने में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है. अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो हड्डियों और शरीर के दूसरे हिस्सों में कैल्सीफिकेशन बढ़ सकता है.
जिसकी वजह से स्किन रैशेज, डेंटल इंजरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और किडनी स्टोन का जोखिम बढ़ सकता है.
पैक्ड मखाने में एक्सट्रा नमक होने की वजह से ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ सकता है. जिससे दिल से संबंधित बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है.
ज्यादा मखाने खाने से कुछ लोगों को एलर्जी जैसे- स्किन संबंधी समस्याओं, फ्लू, खांसी या दस्त की दिक्कत हो सकती है.
मखाने में कैलोरी तो कम होती है लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है.
अगर आपको किडनी स्टोन है तो मखाने का सेवन न करें. इसमें मौजूद कैल्शियम किडनी स्टोन का आकार बढ़ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.