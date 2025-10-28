पहली बार लगाने जा रही हैं कॉफी का फेस पैक, हो सकती हैं चेहरे पर इतनी सारी परेशानियां!
Saumya Tripathi
Oct 28, 2025
अधिकतर लोग चेहरे की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कॉफी पाउडर फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन क्या आपको मालूम है कि कॉफी पाउडर का बना फेस पैक चेहरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
कॉफी में मौजूद कैफीन स्किन की नमी सोख लेता है और त्वचा अपनी नेचुरल मॉइस्चर खो देती है.
सेंसटिव स्किन वालों के लिए कॉफी नुकसानदायक साबित हो सकती है. इससे चेहरे पर लाल दाने आ सकते हैं.
कॉफी स्क्रब को ज्यादा रगड़ने से स्किन पर काले धब्बे और पिग्मेंटेशन बढ़ सकता है.
कॉफी पाउडर के कण स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं. जिससे ऑयल और डस्ट जमा हो जाती है.
जिससे एक्ने की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में कॉफी के फेस पैक को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.