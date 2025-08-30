अगर नहीं सुधारेंगे अपनी ये आदत तो गुच्छे में निकलते रहेंगे बाल, उम्र से पहले गंजा होना तय है
Saumya Tripathi
Aug 30, 2025
बदलती लाइफस्टाइल और धूल-मिट्टी, प्रदूषण की वजह से बाल झड़ने की समस्या दिन पर दिन पर बढ़ती जा रही है.
लेकिन क्या आपको पता है कि बालों के झड़ना की सबसे बड़ी और गंभीर वजह एक और भी है, तो चलिए जानते हैं....
एक रिपोर्ट के अनुसार, नींद पूरी न होने पाने और बार-बार नींद में खलल की वजह से मानसिक और शारीरिक परेशानियां नजर आने लगती हैं.
जिससे डिमेंशिया, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम, ईटिंग डिसऑर्डर जैसी दिक्कतें होने सकती है.
रिसर्च में बताया गया है कि अगर स्लीप साइकिल खराब होती है तो इसका बुरा असर हेयर ग्रोथ पर नजर आ सकता है.
नींद पूरी न हो पाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन खराब होने लगता है, जिससे बालों के रोम को हेल्दी ग्रोथ और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं.
2022 में हुई एक स्टडी के अनुसाप, जिन्होंने 6 घंटे से कम नींद ली और जिन्हें ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया 2 की दिक्कत है, उन्हें एलोपेसिया एरिटा की दिक्कत हुई.
इसमें 25,000 से ज्यादा लोग शामिल थे. इस बड़ी रिसर्च से मालूम हुआ कि, नींद संबंधी दिक्कतें होने वाले लोगों में एलोपेसिया एरिटा (पैची तरह के बाल झड़ना) की शिकायत है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.