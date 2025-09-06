आपको भी सोते वक्त शरीर में महसूस होतो हैं झटके, तो हो सकती हैं ये दिक्कतें!
Saumya Tripathi
Sep 06, 2025
अगर आपको सोते समय झटके महसूस होते हैं तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है.
अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इस वजह से आपको रात में सोते वक्त झटके आ सकते हैं.
यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इस स्थिति में आपको रात में सोते वक्त शरीर में झटके में महसूस हो सकते हैं.
शरीर में कैफीन की मात्रा अधिक होने से भी शरीर में सोते वक्त झटके महसूस हो सकते हैं.
ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से सोते समय शरीर में झटके आने की समस्या हो सकती है.
शरीर में पोषक तत्वों की कमी और खानपान लगातार बदलाव होने की वजह सोते वक्त झटके आ सकते हैं.
दवाइयों का सेवन करने से भी शरीर में बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से भी झटके आ सकते हैं.
मायोक्लोनस एक न्यूरोलॉजिकल भी एक समस्या है, जिसमें अचानक से झटके आने की समस्या हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.