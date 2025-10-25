अगर आपकी भी बार-बार फड़कती हैं मांसपेशियां, तो आज से ही छोड़ दें ये 1 गंदी आदत
Saumya Tripathi
Oct 25, 2025
ज्यादातर लोगों की आंखें फड़कती हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है मांसपेशियां भी फड़कती हैं.
वैसे तो यह सामान्य स्थिति है लेकिन अगर आप यह बार-बार महसूस हो रहा है, तो यह गंभीर संकेत हो सकते हैं...
अगर आप चाय, कॉफी या कैफीन युक्त ड्रिंक का सेवन ज्यादा करते हैं, तो यह मांसपेशियों का फड़कने की वजह हो सकती है.
शरीर में पानी की कमी की वजह से मांसपेशियों और नसों पर प्रभाव पड़ता है. ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन के कारण हो सकता है.
सही से नींद पूरी न हो पाने की वजह से मांसपेशियां ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, जिससे ऐंठन और फड़कन होने लगती है.
स्ट्रेट नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में हलचल होने लगती है.
शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिससे फड़कने की समस्या हो सकती है.
विटामिन बी 12 की कमी से मांसपेशियों में झनझनाहट और फड़कने की समस्या हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.