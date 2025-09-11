मधुमक्खी के डंक से हो रही खुजली और जलन, तो फटाफट अपनाएं ये 6 घरेलू नुस्खे
Saumya Tripathi
Sep 11, 2025
मधुमक्खी के काटने पर भयंकर दर्द और सूजन होती है. अगर आप तुरंत उपचार करते तो जल्द आराम मिल सकता है.
मधुमक्खी के डंक लगने पर तुरंत डंक निकालें और साफ पानी से धोएं.
डंक वाली जगह पर बर्फ लगाने से सूजन और दर्द से राहत मिल सकती है.
जलन से राहत पाने के लिए बेकिंग सोडा या पानी का पेस्ट बनाकर डंक पर लगाएं.
एलोवेरा जेल लगाने से डंक की जगह पर ठंडक और राहत मिलती है.
सूजन और जलन से आराम पाने के लिए शहद लगाएं.
एप्पल साइडर विनेगर की कुछ बूंदें डंक पर लगाएं इससे जहर को न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.