प्रेग्नेंसी के दौरान डाइट में जरूर शामिल करें ये 3 चीजें, पैदा होगा एकदम खूबसूरत और हेल्दी बेबी
Saumya Tripathi
Sep 24, 2025
जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके में आने वाले बच्चे को लेकर तरह-तरह की बातें आने लगती हैं.
हर मां चाहती है कि उसका होने वाला हेल्दी, खूबसूरत और बुद्धिमान हो. हालांकि इसमें कई चीजें जेनेटिक्स होती हैं.
लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान खानपान और दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव किए जाएं तो इससे बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है.
तो आइए आपको बताते हैं प्रेग्नेंसी से जुड़े कुछ खास टिप्स, जिनकी मदद से बच्चा खूबसूरत, बुद्धिमान और हेल्दी पैदा हो सकता है.
ऐसा माना जाता है कि गर्भ में बच्चे को गोरा और सुंदर बनाने के लिए केसर वाला दूध पीना चाहिए. रोजाना दूध में 4-5 केसर के रेशे डालकर पी सकते हैं.
गर्भवती महिलाओं को दूध में बादााम डालकर पीने की सलाह दी जाती है. इससे गर्भ में पल रहा बच्चा खूबसूरत और हेल्दी होता है.
बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि रंग निखारने के साथ यादशात के लिए अच्छे माने जाते हैं.
अगर आप अंडे खाती हैं तो इसे प्रेग्नेंसी डाइट में जरूर शामिल करें. इसमें मौजूद पोषक तत्व गर्भवती स्त्रियों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.