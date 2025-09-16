आए दिन ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई, तो कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें ये सूखे मेवे
Saumya Tripathi
Sep 16, 2025
आज के समय कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में एक खास सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं,
अगर आप हाई बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अंजीर का सेवन करें. यह लाभकारी साबित होगा.
अंजीर में पोटेशियम के साथ-साथ कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होता है,
पोटेशियम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के लोग इसका सेवन कर सकते हैं. इससे बीपी कंट्रोल में रहेगा.
शरीर में पोटेशियम जाता है तो यह शरीर के अंदर एक्स्ट्रा नमक को कम करने में मदद करता है, जिससे हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकता है.
हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए अखरोट का सेवन कर सकते हैं. यह दिल को हेल्दी रखने और डाइजेशन सही करने में भी मददगार होता है.
हाई बीपी की वजह से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, किडनी और आंखों से जुड़ी बीमारियां शामिल हो सकती हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.