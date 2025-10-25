सर्दियों में जरूर डाइट में शामिल करें ये 1 सूखा मेवा, शरीर में दिखेंगे गजब के फायदे
Saumya Tripathi
Oct 25, 2025
ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर अखरोट शरीर की कई सारी दिक्कतों में फायदेमंद होता है.
इसके अलावा अखरोट कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम और फास्फोरस का बेस्ट सोर्स माना जाता है.
ज्यादातर लोग सूखे अखरोट खाते है लेकिन क्या आप जानते हैं भीगे हुए अखरोट का सेवन करना शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
अखरोट को ब्रेन फूड बताया जाता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर अखरोट ब्रेन पॉवर को बूस्ट करते हैं.
भीगे हुए अखरोट खाने से शरीर से बैड कोलेस्ट्ऱॉल जमा नहीं होता है. साथ ही हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है.
इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स, फाइबर और प्रोटीन से शरीर को एनर्जी देते है और वजन घटाने में फायदेमंद है.
अखरोट में कैल्शियम, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स माना जाता है. जो कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है.
जिन लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा रहता है. उन्हें हर रोज सुबह खाली पेट भीगे अखरोट का सेवन करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.