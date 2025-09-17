हजारों खर्च करने से अच्छा है घर पर इन चीजों से क्लीन अप करना, मिलेगा एकदम ग्लोइंग चेहरा
Saumya Tripathi
Sep 17, 2025
क्लींजिंग-
अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें, अपने स्किन टाइप के अनुसार कोई माइल्ड फेस वॉश या क्लींजर लें.
इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक मसाज करें और फिर पानी से धो लें.
स्टीमिंग-
स्टीम लेने से पोर्स खुल जाते हैं , जिससे गंदगी और ब्लैकहेड्स निकालना आसान हो जाता है.
स्क्रबिंग-
यह स्टेप डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा को मुलायम बनाता है. स्क्रब को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से 2-3 मिनट रब करें.
खासकर नाक और ठोड़ी वाले हिस्से पर ध्यान दें. इसके बाद पानी से चेहरा धो लें.
फेस पैक-
अपने स्किन टाइप के अनुसार फेस पैक चुनें. इसे पूरे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें फिर गुनगुने पानी से धो लें.
टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग-
रूई पर थोड़ा टोनर लें और उसे चेहरे पर धीरे-धीरे लगाएं. यह पोर्स को बंद करने में मददगार होता है.
अब अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे स्किन हाइड्रेट रहती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.