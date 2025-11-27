सर्दियों में बदलें ये आदत, चीनी नहीं गुड़ से बनाएं चाय; फायदे देखकर हो लजाएंगे हैरान
Reetika Singh
Nov 27, 2025
चीनी या गुड वाली चाय?
सर्दियों में कुछ लोग गुड़ वाली चाय पीना पसंद करते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस मौसम में चीनी वाली चाय या गुड़ वाली चाय, क्या पीना ज्यादा फायदेमंद है.
चीनी या गुड़ वाली चाय
गुड़ की तासीर गर्म होती है. ऐसे में सर्दियों में इसे पीने से बॉडी को नेचुरली गर्माहट मिलती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, ठंड का एहसास कम होता है और बॉडी का तापमान बैलेंस रहता है.
आयरन और मिनरल्स
पोषक तत्वों से भरपूर गुड में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं. ऐसे में सर्दियों में गुड़ वाली चाय पीने से शरीर के लिए फायदेमंद होता है.
डाइजेशन
गुड़ डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करती है और कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा दिलाती है. इस मौसम में अक्सर ऐसी दिक्कत हो सकती हैं.
इम्यूनिटी बूस्ट
गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ऐसे में सर्दियों में वायरल इंफेक्शन से बचने के लिए गुड़ वाली चाय पीना फायदेमंद होता है.
चीनी
चीनी मुख्य रूप से केवल कैलोरी देती है, जिसका शरीर पर कोई खास फायदा नहीं होता. इसके ज्यादा सेवन से वेट बढ़ता है और डाइबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है.
चीनी के नुकसान
चीनी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक पैदा कर सकती है, जिससे एनर्जी लेवल तेजी से बढ़ता और गिरता है. ऐसे में लंबे समय तक इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है.
क्या है बेहतर?
चीनी वाली चाय की तुलना में गुड़ वाली चाय सर्दियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है. यह गर्माहट देने के साथ-साथ पोषण भी प्रदान करती है.
