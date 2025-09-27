नसों में चिपकी गंदगी को एक झटके में बाहर फेंकेगा इन 2 चीजों का जूस, महीनेभर में चमकेगा शरीर
Saumya Tripathi
Sep 27, 2025
खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए अंदरूनी अंगों को हेल्दी रखना जरूरी है.
डाइजेस्टिव सिस्टम लिवर के लिए ही नहीं बल्कि शरीर का बहुत खास हिस्सा होता है.
वहीं, बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से लिवर में काफी गंदगी जमा होने लगती हैं. जिससे काफी सारी परेशानियां होने लगती हैं.
लिवर को हेल्दी रखने और खून की कमी को दूर करने के लिए तो इन 2 चीजों का जूस पी सकते हैं.
गाजर और चुकंदर का जूस काफी फायदेमंद होता है जो न केवल लिवर को हेल्दी रखने बल्कि हीमोग्लोबिन में सुधार होता है.
गाजर चुकंदर के रस में एंथोसायनिन, कैरोटीनॉयड, विटामिन सी, शर्करा, एंटीऑक्सिडेंट, बीटानिन और फिनोल जैसे बायोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं.
गाजर में बीटा-कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है जो आपके शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है जो लिवर को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है.
यह टॉक्सिन चीजों को ब्रेकडाउन करने में मदद करता है जिससे लिवर फंक्शन बेहतर तरीके से काम कर पाता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.