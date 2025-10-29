सर्दी में डाल लें बस 1 भुना हुआ हरा अमरूद खाने की आदत, इतनी सारी बीमारियों का खेल होगा खलास!
Saumya Tripathi
Oct 29, 2025
सर्दियों के मौसम में आने वाला फल अमरूद सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.
अमरूद न केवल खाने में स्वादिष्ट बल्कि कई पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर होता है.
लेकिन क्या आपको मालूम है कि भुना हुआ अमरूद खाने से शरीर की काफी सारी बीमारियों से राहत मिलती है तो चलिए जानते हैं इसके फायदे....
अगर आपको सर्दी-जुकाम बना रहता है तो भुना हुआ अमरूद फायदेमंद साबित हो सकता है.
अगर आपको भूख कम लगती है तो भुना हुआ अमरूद खाना फायदेमंद साबित हो सकता है.
पेट में दर्द, गैस की समस्या होने पर भुना हुआ अमरूद खाना चाहिए.
भुना हुआ अमरूद एनर्जी का काफी अच्छा सोर्स है. इसके सेवन से लो एनर्जी और सुस्ती दूर होती है.
कैसे खाएं- हरे अमरूद को गैस पर भूनें और इसका ऊपरी हिस्सा काला हो जाए तो इसे हल्का ठंडा करके काला नमक के साथ खा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.