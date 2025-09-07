दीवारों पर चुंबक की तरह चिपकी रहती हैं छिपकलियां, तो बस छिड़क दें ये 1 चीज, तुरंत होंगी बाहर
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
मॉनसून में कीड़ो-मकोड़े को अपना भोजन बनाने की वजह से घर की दीवारों पर छिपकलियां नजर आने लगती हैं.
ये देखने में जितनी डरावनी होती हैं घरों में भी उतना गंदा करती हैं, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
अगर आप भी घर से छिपकलियों भागना चाहते हैं तो ये कुछ देसी नुस्खे अपना सकते हैं....
छिपकलियों को भागने के लिए एक स्प्रे की बोतल में पानी भरकर उसमें थोड़ी-सी काली मिर्च मिलाकर स्प्रे करें.
इसके अलावा, जिन जगहों पर छिपकलियां आती हैं वहां आप अंडे के छिलके रख दें. इससे वे घर से बाहर हो जाएंगी.
छिपकलियों के भागने के लिए नेफथलीन बॉल्स के इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी तेज गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती.
लहसुन-प्याज की तेज गंध भी छिपकलियों को पसंद नहीं होती है. ऐसे में प्याज को छिलकर या लहसुन की कलियां उनके आने-जाने वाली जगह पर रखें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.