थ्रेडिंग बनवाते समय इन 5 गलतियों की वजह से बिगड़ सकता है आपका पूरा लुक
Ritika
Oct 16, 2025
महिलाएं अपनी खूबसूरती को बनाएं रखने के लिए समय-समय पर थ्रेडिंग आईब्रो सेट करवाती हैं.
थ्रेडिंग बनवाते समय कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिनकी वजह से स्किन का बुरा हाल भी हो सकता है.
थ्रेडिंग बनवाने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है.
आपको आईब्रो के शेप का हमेशा ध्यान रखना है, वरना आपका लुक बिगाड़ सकता है.
थ्रेडिंग बनवाते समय आपको हाइजीन का भी खास ध्यान रखना चाहिए.
ओवर-थ्रेडिंग से भी आपको हमेशा बचना चाहिए.
थ्रेडिंग के बाद आपको मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.