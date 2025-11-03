काजू से ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर माना जाता है ये ड्राई फ्रूट, ग्लोइंग स्किन सहित मिलते हैं कई हेल्थ बेनिफिट्स
Lalit Kishor
Nov 03, 2025
काजू बेहद फायदेमंद
सेहत के लिए फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में काजू का नाम काफी प्रमुख है. इसमें कई अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
खजूर फायदेमंद
हालांकि खजूर को काजू के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद और असरदार ड्राई फ्रूट माना जाता है.
दिमाग के लिए फायदेमंद
खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो दिमाग के लिए बहुत असरदार माने जाते हैं.
मजबूत डाइजेशन
खजूर में फाइबर होता है, जो डाइजेशन को मजबूत करने में मददगार हो सकता है.
ब्लड शुगर में फायदेमंद
खजूर ब्लड शुगर में भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर और नेचुरल स्वीटनर्स होता है. हालांकि बहुत ही सीमित मात्रा में इसका सेवन करें.
स्किन के लिए फायदेमंद
खजूर को एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोहार्मोन्स के चलते स्किन के लिए भी अच्छा माना जाता है.
लेबर पेन में मददगार
खजूर ऑक्सीटॉसीन के रिसेप्टर्स को एक्टिव करने में मदद करता है, जिससे लेबर पेन कम होने में मदद मिल सकती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.