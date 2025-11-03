विटामिन बी12 की कमी में फायदेमंद है ये सफेद चीज, लाएगी चेहरे पर ग्लो!
shambhavi punam
Nov 03, 2025
सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में लोगों में विटामिन b12 की कमी होने लगती है.
विटामिन बी12 की कमी से हेल्दी दिखने वाला शरीर भी कमजोर पड़ने लग जाता है.
रोजमर्रा की डाइट में ऐसे फूड को शामिल करना बेहद जरूरी है, जिनमें विटामिन बी12 की भरपूर मात्रा मौजूद हो.
बेहद कम लोगों को ही पता होगा कि विटामिन बी12 की कमी में एक छोटी सफेद चीज काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
अच्छा सोर्स
यीस्ट जिसे बहुत लोग खमीर के नाम से जानते हैं वो विटामिन बी12 का एक अच्छा सोर्स माना जाता है.
डाइट
रोजाना खमीर को डाइट में शामिल करने से शरीर में हो रही विटामिन बी12 की कमी से राहत मिल सकती है.
इम्यूनिटी
जिन लोगों को लो इम्यूनिटी की वजह से बार-बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है उन लोगों के लिए भी खमीर बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.
स्किन
खमीर में विटामिन सी भी मौजूद होता है जो बालों को मजबूती देने के साथ ही स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.