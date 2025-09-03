बारिश में कभी भी कर जाता है चाय पीने का मन तो हो सकती हैं 100 बीमारियां, सही समय देगा शरीर को डबल फायदे!
Saumya Tripathi
Sep 03, 2025
मॉनसून को देखते हुए लोगों को कभी भी चाय पीने का मन कर जाता है. वहीं, ज्यादात लोग सुबह से लेकर शाम तक थकान दूर करने के लिए चाय पीते हैं.
लेकिन क्या आपको मालूम है कि चाय पीने का सबसे सही क्या है और अगर उस समय पर चाय का सेवन करते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.
चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. यह आपको एक्टिव, रिलैक्स और फोकस्ड महसूस कराएगी.
लेकिन अगर आप गलत समय पर यानी खाली पेट चाय पीते हैं तो यह पाचन क्रिया को कमजोर कर सकती है और एसिडिटी, गैस और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं भी बढ़ा सकती है.
एक्सपर्ट बताते हैं कि चाय पीने का सबसे सही समय नाश्ते के बाद सुबह 8 से 9 बजे के बीच है. इस समय शरीर को एनर्जी मिलती है और डाइजेशन भी सही रहता है.
कुछ लोगों को सुबह खाली पेट पीने की आदत होती है जो कि बिल्कुल गलत है. इस समय में एसिड का लेवल ज्यादा होता है जो चाय पीने से और बढ़ सकता है.
अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत नहीं है तो शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच चाय का आनंद ले सकते हैं. इससे मूड फ्रेश रहेगा और थकान मिटाने में बेहतर माना जाता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.